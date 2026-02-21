Bursa'da toprak kayması nedeniyle kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolu yeniden ulaşıma açıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde toprak kayması nedeniyle iki kez kapanan Mudanya- Altıntaş sahil yolu, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

İlçedeki Beyaz Kayalar mevkisinde dün yamaçtan koparak Mudanya-Altıntaş sahil yolunu kapatan toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler iş makineleriyle çalışma yaptı.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen toprak ve kaya parçaları bölgeden taşındı.

Toprak ve taşlardan temizlenen kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin bölgeden çekilmesinden kısa süre sonra aynı bölgede yeniden toprak kayması yaşandı.

Trafik ekipleri, yolu yeniden ulaşıma kapattı.

Toprağın kaldırılması için bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.