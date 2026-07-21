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Çin'in Mudanjiang Kentinde Selin Ardından Elektrik ve Su Hizmetlerini Yeniden Sağlama Çalışmaları Sürüyor

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Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Mudanjiang kentinde sel sularının çekilmesiyle birlikte su ve elektrik idareleri, etkilenen bölgelerde hizmetlerin yeniden sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

MUDANJİANG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Mudanjiang kentine bağlı Ning'an kasabasında elektrik hatlarının onarımı için inceleme yapan personel, 20 Temmuz 2026.

Mudanjiang'da sel sularının çekilmesiyle birlikte su ve elektrik idareleri, etkilenen bölgelerde hizmetlerin yeniden sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. (Fotoğraf: Zhang Chunxiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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