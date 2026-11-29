Mudanjiang'da buz üzerindeki ejderha teknesi gösterisi turistlerin ilgisini çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in Heilongjiang eyaletine bağlı Mudanjiang kentindeki Çin Kar Kasabası'nda buz üzerinde ejderha teknesi gösterisi düzenlendi. Heilongjiang ve Guangdong'dan gelen ekiplerin cumartesi günkü gösterisi turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
MUDANJİANG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Mudanjiang kentinde yer alan Çin Kar Kasabası'nda buz üzerinde ejderha teknesi gösterisi sergilendi.
Heilongjiang'dan ve ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinden gelen ejderha teknesi ekiplerinin cumartesi günü düzenlediği gösteri, turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Kaynak: Xinhua