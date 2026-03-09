Haberler

Çin: İran'ın Yeni Dini Liderinin Seçilmesi Anayasal Bir Karara Dayanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Mücteba Hamaney'in İran anayasası uyarınca İran'ın üçüncü dini lideri olarak seçildiğini açıkladı. İran'ın Uzmanlar Meclisi, Mücteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'in ardından bu göreve geldiğini duyurdu.

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Mücteba Hamaney'in İran anayasası uyarınca alınan bir kararla İran'ın üçüncü dini lideri seçildiğini söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında konuya ilişkin medya haberlerini takip ettiklerini belirtti.

İran'ın Uzmanlar Meclisi pazar günü yaptığı açıklamada İran'ın dini liderliğine merhum dini lider Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in seçildiğini duyurmuştu.

1969 doğumlu Mücteba Hamaney'in babası Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in düzenlediği ortak saldırıda öldürülmüştü.

Kaynak: Xinhua
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti

Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil

Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler...
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Bir il alarmda! İHA bulundu, SAS timleri bölgede

Bir il alarmda! İHA bulundu, SAS timleri bölgede
Savaşın ortasında kalan Arap ülkesi isyan etti: Bu büyük bir ihanet

Savaşın ortasında kalan Arap ülkesi isyan etti: Bu büyük bir ihanet