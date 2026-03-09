Çin: İran'ın Yeni Dini Liderinin Seçilmesi Anayasal Bir Karara Dayanıyor
BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Mücteba Hamaney'in İran anayasası uyarınca alınan bir kararla İran'ın üçüncü dini lideri seçildiğini söyledi.
Guo pazartesi günkü basın toplantısında konuya ilişkin medya haberlerini takip ettiklerini belirtti.
İran'ın Uzmanlar Meclisi pazar günü yaptığı açıklamada İran'ın dini liderliğine merhum dini lider Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in seçildiğini duyurmuştu.
1969 doğumlu Mücteba Hamaney'in babası Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in düzenlediği ortak saldırıda öldürülmüştü.
Kaynak: Xinhua