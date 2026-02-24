Haberler

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Kilis'te temaslarda bulundu

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Kilis'te temaslarda bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Kilis'te parti üyeleriyle bir araya geldi ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Kilis'te bir dizi temaslarda bulundu.

İlk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yanılmaz, burada partililer ile bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan toplantıda, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Yanılmaz, ardından Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı'yı ziyaret etti.

Yanılmaz'a, ziyaretlerinde partililer ile AK Parti'li belediye meclisi üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı

Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar

İstanbul'u boydan boya geçecek yeni hat geliyor! İşte güzergahlar
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı

Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda