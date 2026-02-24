AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Kilis'te temaslarda bulundu

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Kilis'te bir dizi temaslarda bulundu.

İlk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yanılmaz, burada partililer ile bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan toplantıda, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Yanılmaz, ardından Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı'yı ziyaret etti.

Yanılmaz'a, ziyaretlerinde partililer ile AK Parti'li belediye meclisi üyeleri eşlik etti.