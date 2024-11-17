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Muazzez İlmiye Çığ'ın Vefatı Üzerine İYİ Parti Genel Başkanından Taziye Mesajı

Muazzez İlmiye Çığ'ın Vefatı Üzerine İYİ Parti Genel Başkanından Taziye Mesajı
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Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından yayımlanan taziye mesajı ile anıldı. Dervişoğlu, Çığ'ın Cumhuriyet için önemli bir isim olduğunu vurgulayarak, ailesine başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu taziye mesajı yayımladı. Dervişoğlu, "'Bir Cumhuriyet Mucizesi', yakın tarihin canlı tarih müzesi, adıyla müsemma Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ Hanımefendinin vefatı hepimizi hüzne boğdu. Tesellimiz; kitaplarının ölmeyecek ve Cumhuriyet nesillerinin öncüsü olduğu aydınlanmadan dönmeyecek olmasıdır. Muazzez İlmiye Çığ hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi

Arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu taziye mesajı yayımladı. Dervişoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"'Bir Cumhuriyet Mucizesi', yakın tarihin canlı tarih müzesi, adıyla müsemma Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ Hanımefendinin vefatı hepimizi hüzne boğdu. Tesellimiz; kitaplarının ölmeyecek ve Cumhuriyet nesillerinin öncüsü olduğu aydınlanmadan dönmeyecek olmasıdır. Muazzez İlmiye Çığ hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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