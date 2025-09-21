Haberler

Muazzez Ersoy, Manavgat'ta Konser Verdi

Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde en sevilen şarkılarını seslendirdi. İzleyicilere keyifli anlar yaşatan Ersoy, repertuvarında unutulmaz eserlerinin yanı sıra birçok ünlü sanatçının şarkılarına da yer verdi.

Repertuvarında kendi unutulmaz eserlerinin yanı sıra Ferdi Özbeğen, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur ve Barış Manço'nun sevilen şarkılarına da yer veren Ersoy, izleyicilerden alkış aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
