Muazzez Ersoy, Manavgat'ta Konser Verdi

Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde konser verdi.

Muazzez Ersoy, Side'de bulunan bir otelde sahte aldığı konserinde en sevilen şarkılarını seslendirdi, istek parçaları da repertuvarına ekleyerek izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.

Repertuvarında kendi unutulmaz eserlerinin yanı sıra Ferdi Özbeğen, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur ve Barış Manço'nun sevilen şarkılarına da yer veren Ersoy, izleyicilerden alkış aldı.