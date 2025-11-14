Haberler

Muazzez Abacı Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Güncelleme:
Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Abacı, 17 Kasım'da gerçekleştirilecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Veda töreni 16 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde, cenaze namazı ise Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak.

Sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abacı için 16 Kasım'da saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenleneceğini belirtti.

Abacı'nın cenazesi 17 Kasım'da Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Birçok televizyon programında yer alan ve yüzlerce konser veren Abacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanına değer görülmüştü.

