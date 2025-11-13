Muazzez Abacı'nın Vefatı Üzerine Taziye Mesajı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Türk sanat müziğinin güçlü sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." açıklamasında bulundu.

ABD'de tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı için X hesabından taziye mesajı paylaşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu şunları ifade etti:

