MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, başarı hikayesini anlattı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan '360 Konuşmaları' programına konuk oldu. Afyoncu, başarı hikayesini ve gençlere ilham verecek dönüm noktalarını anlattı. Program, AA'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan "360 Konuşmaları" programına konuk oldu.
Çekimleri AAtölye'de yapılan programda Afyoncu, başarı hikayesini ve gençlere ilham verecek dönüm noktalarını anlattı.
Program, AA'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.