MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Kaçar yeni yıl mesajı yayımladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaçar, mesajında, akademik, kültürel ve sportif alanlarda başarılarla taçlanan bir yılın ardından yeni yıla sorumluluklarının bilinciyle, daha güçlü bir kararlılıkla ve çalışma azmiyle adım attıklarını belirtti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak 2025'i uğurlarken, 2026'yı yeni projelerin ve çalışmaların heyecanıyla karşıladıklarına vurgu yapan Kaçar, mesajında, yeni yılın başta öğrenciler olmak üzere ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi, 2026'nın herkes için yeni başarılar getirmesini temenni etti.