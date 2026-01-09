MSKÜ Rektörü Kaçar'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaçar, mesajında, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan haber alma özgürlüğünü, sorumluluk bilinciyle ve kamu yararını önceleyerek yaşatan tüm basın emekçilerinin, doğru bilginin yaygınlaşmasına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Milli ve manevi değerlere saygılı, hakikatin izini süren gazetecilik anlayışının demokrasinin, birlik ve beraberliğin en önemli teminatlarından biri olduğuna vurgu yapan Kaçar, bu anlayışla görev yapan gazetecilerin dezenformasyonla mücadelenin ve toplumsal dayanışmayı büyütmenin en ön safında olduklarını ifade etti.

Kaçar, bu çerçevede görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren basın mensuplarının emeklerinin, her türlü takdiri hak ettiğine dikkati çekerek, başta Muğla'da görev yapan basın mensupları olmak üzere, tüm medya çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.