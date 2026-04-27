Haberler

MSKÜ'de öğrenci çalıştayı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Genç Kalite Topluluğu tarafından düzenlenen öğrenci çalıştayında kampüs yaşamı ve akademik süreçler masaya yatırıldı.

MSKÜ Öğrenci Sayrayı'nda her fakülteden öğrencilerin katıldığı çalıştayda, öğrencilerin üniversiteye dair fikirlerini ifade edebildiği verimli bir platform oluşturulurken, kampüs yaşamı ve akademik süreçler masaya yatırıldı.

Daha iyi bir eğitim süreci için çalıştayda bir araya gelen öğrenciler, ortak sorunlara çözüm aradı.

Gruplar halinde fikirlerini paylaşan öğrenciler, eğitim müfredatı, eğitimin işleniş şekli, Erasmus, staj imkanları, spor faaliyetleri, öğrenci toplulukları ve imkanları, kütüphane, kantin ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının olanakları ve işleyişi gibi birçok konuyu ele aldı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü ve daire başkanları da çalıştaya katıldı.

"Rektör-Öğrenci Buluşması" gerçekleştirilen çalıştayda, öğrenciler, üniversite yönetimiyle doğrudan iletişim kurarak sorularını ileterek önerilerini paylaştı.

Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Kaçar, çözüm önerileri hakkında fikir alışverişi yaptı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

