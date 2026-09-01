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Marmaris'e Kruvaziyerle 4 Bin 63 Turist Geldi

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Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle 4 bin 63 turist geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle 4 bin 63 turist geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Avrupa ülkelerinden 4 bin 63 yolcu ve 1285 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Turistlerden bir kısmı da günübirlik turlarla Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.

"MSC Divina"nın, akşam saatlerinde İtalya'nın Napoli Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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