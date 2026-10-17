MSB, Zenica Görme Engelliler Derneğine araç gereç desteği sağlandığını bildirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığınca Zenica Görme Engelliler Derneğine araç gereç desteği sağlandığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığının, Zenica Görme Engelliler Derneğinin "Araç ve Gereç Alım Projesi" kapsamında dernek üyelerinin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli malzeme temin ettiği belirtildi.

Bu kapsamda derneğe cep telefonu, katlanır baston, kol saati, büyüteç, bilgisayar, yazıcı, satranç takımı ve dijital termometre desteği sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA