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Msb: Uzman Çavuş Eren Kızıldağ Şehit Oldu

Msb: Uzman Çavuş Eren Kızıldağ Şehit Oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Kasım 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Kasım 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 16 Kasım 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Mu. Uzm. Çvş. Eren Kızıldağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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