MSB: Son 4 Günde Irak'ın Kuzeyinde 27 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), son 4 günde Irak'ın kuzeyinde 27 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi! 2 Eylül 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede, hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, son 4 günde Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 27 oldu" denildi.