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MSB, Siper Hava Savunma Silah Sistemi'nin hava hedefini vurduğu anları paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli Siper Hava Savunma Silah Sistemi'nin yüksek süratli Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ettiği anın görüntülerini paylaştı. Sistem tam harekat kabiliyetine ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Siper Hava Savunma Silah Sistemi ile hava hedefinin vurulma anının görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli ve milli Siper Hava Savunma Silah Sistemi, yüksek süratli ve manevralı hedef senaryosu icra eden Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, hava hedefinin vurulmasına ilişkin görüntülere yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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