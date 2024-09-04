MSB, PKK'ya ait hedefleri vurdu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedefin, hava harekatı ile vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine 2 Eylül'de gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin görüntüler yer aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2 Eylül 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef, işte böyle vuruldu. Hedefleri başarıyla imha eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarını kutluyoruz" denildi.