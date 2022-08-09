Msb: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 3 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un şehit olduğunu duyurdu.

MSB, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"