Haber : Msb: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç Şehit Oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Msb: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç Şehit Oldu

 - Güncelleme:
Msb: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 3 Ağustos’ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç’un şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 3 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un şehit olduğunu duyurdu.

MSB, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

ANKA / Güncel

Halil Koç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title