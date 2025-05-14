Bakan Güler'den Taziye Mesajı
BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ için taziye mesajı yayımladı.
BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ için taziye mesajı yayımladı. Güler, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız 14 Mayıs 2025 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel