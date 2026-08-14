Haberler

MSB'den Mutlu Barış Harekatı'nın 52. Yılı Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 20 Temmuz 1974'te Mutlu Barış Harekatı'nı "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla Kıbrıs Türkü'ne yönelik katliamları durdurmak için başlattığı hatırlatıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Rum ve Yunan tarafının Cenevre Konferanslarındaki uzlaşmaz tutumu üzerine, 'Ayşe Tatile Çıksın' parolasıyla 14 Ağustos 1974'te ikinci Barış Harekatı icra edildi. Harekatın 52'nci yılında, vahşice katledilen Kıbrıs Türkü soydaşlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyoruz."

Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile taciz dayağına ilk yorum
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı

İndirim sevinci bir gün sürdü! Dev zam gece yarısı devreye girdi
Yıllar önce öngörmüş! İşte Baba Vanga'nın 'Zor bir hayat geçirecekler' dediği 3 burç

İşte Baba Vanga'nın "Zor bir hayat geçirecekler" dediği 3 burç
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor

Taciz iddiası sonrası dövülmüştü! CHP'li vekil aforoz ediliyor
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Öcalan sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır