MSB: Metina Bölgesinde 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatının sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Harekata dair açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam edeceği vurgulandı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" denildi.