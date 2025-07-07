Bakan Güler'den Taziye Mesajı

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman ve Piyade Uzman Çavuş Kani Obi için taziye mesajı paylaştı. Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 6 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.