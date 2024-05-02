Msb: Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar Şehit Oldu
Milli Savunma Bakanlığı, jandarma astsubay kıdemli başçavuş Mustafa Yaşar'ın 2 Mayıs 2024 tarihinde şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık, şehit olan kahraman silah arkadaşına Allah'tan rahmet dilerken, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Milletimizin başı sağ olsun.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, jandarma astsubay kıdemli başçavuş Mustafa Yaşar'ın şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2024 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.