MSB, Kara Kuvvetleri birliklerinin 7-15 Ekim 2026'da tanıtım yaptığını duyurdu

MSB, Kara Kuvvetleri birliklerinin 7-15 Ekim 2026'da tanıtım yaptığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerin 7-15 Ekim 2026'da mesleki tanıtım faaliyeti yaptığını duyurdu. Faaliyetin TSK'yı tanıtmak ve öğrencilere askerlik mesleğini sevdirmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından 7-15 Ekim 2026 tarihleri arasında mesleki tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildiğini duyurdu.
MSB'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı birliklerimiz; Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tanıtmak, öğrencilere askerlik mesleğini sevdirmek, genç nesiller ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bağı güçlendirmek maksadıyla mesleki tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı