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MSB, Kara Kuvvetleri birliklerinin 7-15 Ekim 2026'da tanıtım yaptığını duyurdu

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MSB, Kara Kuvvetleri birliklerinin 7-15 Ekim 2026'da tanıtım yaptığını duyurdu
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MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerin 7-15 Ekim 2026'da mesleki tanıtım faaliyeti yaptığını duyurdu. Faaliyetin TSK'yı tanıtmak ve öğrencilere askerlik mesleğini sevdirmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından 7-15 Ekim 2026 tarihleri arasında mesleki tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildiğini duyurdu.

MSB'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı birliklerimiz; Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tanıtmak, öğrencilere askerlik mesleğini sevdirmek, genç nesiller ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bağı güçlendirmek maksadıyla mesleki tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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