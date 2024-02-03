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MSB, Kandil'de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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