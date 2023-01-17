Msb: Jandarma Uzman Çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu Şehit Oldu Güncel Haberler Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk ve Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu’nun şehit olduklarını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk ve Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu'nun şehit olduklarını açıkladı. MSB'nin sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk ve Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu'nun bugün şehit olduklarını duyurdu. Kaynak: ANKA / Güncel Eren Öztürk Jandarma Güncel Haberler

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