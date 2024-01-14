MSB: Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatları sonucunda 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA / Güncel