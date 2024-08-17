MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 9 teröristin hava harekatıyla etkisi hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'çelikten pençeleri' ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadesine yer verildi.