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MSB Irak'ın Kuzeyinde Yeni Terör Mağarası Tespit Etti

MSB Irak'ın Kuzeyinde Yeni Terör Mağarası Tespit Etti
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini ve burada silah, mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

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Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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