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MSB, Irak'ın Kuzeyinde 8 PKK'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

MSB, Irak'ın Kuzeyinde 8 PKK'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonları sırasında 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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