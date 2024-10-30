MSB, Irak'ın Kuzeyinde 8 PKK'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonları sırasında 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.
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