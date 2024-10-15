MSB, Irak'ın Kuzeyinde 2 PKK'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.