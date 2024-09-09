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Irak'ta Terörle Mücadelede Şehit Verildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 9 Eylül 2024 tarihinde terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, Ayar'ın ağır yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında şehit için başsağlığı diledi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 9 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 9 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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