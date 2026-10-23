Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MSB, F-16'ların Karadeniz'de eğitim uçuşunu tamamladığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu yaptığını bildirdi. Bakanlık, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan uçakların uçuşu başarıyla tamamladığını ve görüntüleri paylaştığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu yaptığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Semalarımızın çelik kanatları, göklerdeki kararlılığını sürdürüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mıza bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan uçaklarımız, Karadeniz üzerinde eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, F-16 savaş uçaklarının uçuşundan ve uçuş öncesi hazırlıklarından görüntülere yer verildi.

Kaynak: AA
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı

Yeni Partili belediye başkanı için tutuklama kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso, İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar

İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar
Cevdet Yılmaz'dan 'patron fonları' açıklaması: Konuşmam cımbızlanarak çarpıtıldı

Cevdet Yılmaz'dan hakkındaki dezenformasyona sert tepki
Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

Bu adamı kim durduracak? Alev alev yanıyor
Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntüler!
Eskişehir'de öğrenciye zoraki tespih satışı! Tanıyormuş gibi yapan vatandaş genci kurtardı

Öğrenciye zoraki tespih satışı! Bir yabancı oyunu böyle bozdu
14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı

Meslek öğrenmeye gittiği tamirhanede hayatının şokunu yaşadı
96 yaşındaki TikTok ninesi, 15 milyon takipçisiyle huzurevi masrafını kendisi ödüyor

96 yaşında 15 milyon takipçi! Aylık 12 bin dolarlık faturayı o ödüyor