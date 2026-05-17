EFES-2026 Tatbikatı'nda "Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri" yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2026 tatbikatı kapsamında SAT timleri ile Azerbaycan, Libya ve Macaristan personelinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri'ne ait görüntüleri paylaştı.
MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"EFES-2026 Tatbikatı senaryosu 'Muhasıma Yardım Götüren Geminin Ele Geçirilmesi' kapsamında, Sualtı Taarruz (SAT) timimiz ile misafir ülke Azerbaycan, Libya ve Macaristan personelinden teşkil edilen Birleşik SAT Timi 'Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri' icra etti."
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal