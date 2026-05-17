EFES-2026 Tatbikatı'nda "Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri" yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2026 tatbikatında yapılan "Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri"ne ilişkin görüntü paylaştı.

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"EFES-2026 Tatbikatı senaryosu 'Muhasıma Yardım Götüren Geminin Ele Geçirilmesi' kapsamında, Sualtı Taarruz (SAT) timimiz ile misafir ülke Azerbaycan, Libya ve Macaristan personelinden teşkil edilen Birleşik SAT Timi 'Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri' icra etti."

Paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülere de yer verildi.