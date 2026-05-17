Haberler

EFES-2026 Tatbikatı'nda "Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri" yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2026 tatbikatı kapsamında SAT timleri ile Azerbaycan, Libya ve Macaristan personelinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri'ne ait görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2026 tatbikatında yapılan "Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri"ne ilişkin görüntü paylaştı.

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"EFES-2026 Tatbikatı senaryosu 'Muhasıma Yardım Götüren Geminin Ele Geçirilmesi' kapsamında, Sualtı Taarruz (SAT) timimiz ile misafir ülke Azerbaycan, Libya ve Macaristan personelinden teşkil edilen Birleşik SAT Timi 'Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri' icra etti."

Paylaşımda, eğitime ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor

'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı kanlı hesaplaşma! 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış

Otomobilde patronunun boğazını kesmişti! Detaylar ortaya çıktı