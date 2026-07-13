Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemiler, Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerin iç savaş sonrası ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret ettiğini ve Oramiral Tatlıoğlu'nun TCG İstanbul'da bulunduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerin Suriye'nin Lazkiye Limanı'na ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin, Suriye'de iç savaşın ardından ilk kez Lazkiye Limanı'nı ziyaret ettiği belirtildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da Suriye'yi ziyaret eden TCG İstanbul'da bulunduğu ifade edildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal