MSB'den yangın söndürme çalışmalarına helikopter desteği

ÇANAKKALE - Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağlayan Kara Kuvvetlerine bağlı 5 helikopterin görüntülerini yayınladı.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 3 gündür devam eden yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yangın söndürme çalışmalarına yoplam 5 helikopter ile destek verdiklerini duyurdu. MSB, yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağlayan Kara Kuvvetlerine ait 2 adet S-70 ve 3 adet AS-532 Cougar tipi helikopterin görüntülerini yayınladı.