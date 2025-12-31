MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Suriye hükümetiyle 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda yakın işbirliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır." ifadesi kullanıldı.

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamalar yapıldı.

Basın mensuplarının F-35 tedarikine ilişkin soruları üzerine Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor."

Bakanlık Suriye'deki son duruma yönelik sorular üzerine ise, "SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezi otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG'nin bu tavrı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir. Suriye hükümetiyle 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda yakın işbirliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır." açıklamasını yaptı.

