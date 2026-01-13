Haberler

Msb'den Rauf Denktaş Anması

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 14'üncü yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 14'üncü yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14'üncü yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

