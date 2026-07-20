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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yıl Dönümü Mesajı

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MSB tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Kıbrıs Türkü'nün güvenliği, özgürlüğü ve geleceği için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi.

(ANKARA) - MSB tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Kıbrıs Türkü'nün güvenliği, özgürlüğü ve geleceği için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. MSB'nin resmi X hesabından paylaşılan mesajda şunlar kaydedildi:

"Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü kutlu olsun! Kıbrıs Türkü'nün güvenliği, özgürlüğü ve geleceği için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin fedakarlığı ve Kıbrıs Türkü'nün onurlu mücadelesi daima hafızamızda yaşayacaktır. Unutmadık, unutturmayacağız."

Kaynak: ANKA
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