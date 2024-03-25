Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında operasyonlardaki kararlılık ve devamlılık vurgulandı.

"OPERASYONLARIMIZ EN SON TERÖRİST KALINCAYA KADAR DEVAM EDECEK"

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."