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MSB, Büyük Taarruz'un İkinci Gününe Ait Savaş Görüntülerini Paylaştı

MSB, Büyük Taarruz'un İkinci Gününe Ait Savaş Görüntülerini Paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı, 27 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'un ikinci gününde yaşananları gösteren görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, Mehmetçik'in vatan sevgisi ve inancıyla engelleri aştığı, Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtarıldığı ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın karargahının buraya taşındığı belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 27 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz'un ikinci gününde meydana gelen gelişmelere ilişkin savaş görüntülerinin yer aldığı paylaşım yaptı.

MSB'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "27 Ağustos 1922; Büyük Taarruz'un ikinci gününde Mehmetçik, vatan sevgisi ve sarsılmaz inancıyla tüm engelleri birer birer aştı. Düşman savunması çözülürken Türk ordusu, stratejik öneme sahip Afyonkarahisar'ı düşman işgalinden kurtardı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın karargahı Afyonkarahisar'a taşınırken kahraman ordumuz, zafer yolunda durmadan ilerlemeye devam etti. Çünkü hedef istiklal, yol zaferdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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