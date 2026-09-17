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MSB'den Birliğin Gücü-2026 tatbikatına ilişkin paylaşım

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Birliğin Gücü-2026 tatbikatı hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Birliğin Gücü-2026 tatbikatı hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızca, Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı hazırlıkları tamamlandı. Tatbikat kapsamında birliklerimiz, 15 Eylül 2026 tarihinde Kars Garnizonundan Azerbaycan'daki Kızılkaya Tatbikat Alanı'na ve Karabağlar Tatbikat Alanı'na intikale başladı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA
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