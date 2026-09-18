MSB'den "Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı"na ilişkin paylaşım

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının, "Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı" kapsamında, tatbikat bölgesine intikalinin tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Birlikte güçlü, birlikte kararlıyız. Kökleri tarihe uzanan kardeşliğimiz, ortak eğitimlerle daha da güçleniyor. Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında görev yapacak birliklerimizin tatbikat bölgesine intikali tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, intikale ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA