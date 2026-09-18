MSB'den "Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı"na ilişkin paylaşım

MSB'den "Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı"na ilişkin paylaşımGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+47 sitede yayında
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının, "Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı" kapsamında, tatbikat bölgesine intikalinin tamamlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının, "Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı" kapsamında, tatbikat bölgesine intikalinin tamamlandığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Birlikte güçlü, birlikte kararlıyız. Kökleri tarihe uzanan kardeşliğimiz, ortak eğitimlerle daha da güçleniyor. Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında görev yapacak birliklerimizin tatbikat bölgesine intikali tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, intikale ilişkin görüntülere de yer verildi.
Kaynak: AA