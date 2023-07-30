Askerlik süresi uzatılacak mı? İddialara MSB'den yanıt

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik hizmet süresinin uzatılacağına dair iddiaları, "Sürenin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" açıklamasıyla yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askerlik hizmet süresinin uzatılmasına dair çıkan iddialara ilişkin, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" açıklamasında bulundu.

İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

Son dönemde kamuoyunda ve internet haber sitelerinde askerlik hizmet süresinin uzatılacağına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bahse konu iddialar birinci ağızdan yalanlandı.

"MSB'NİN BÖYLE BİR ÇALIŞMASI YOK"

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada; hali hazırda askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik olarak MSB tarafından yapılan bir çalışma bulunmadığı bildirildi.