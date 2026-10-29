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MSB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel klip

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MSB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel klip
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sanal medya hesabından yayımladığı video kliple kutladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sanal medya hesabından yayımladığı video kliple kutladı.

Bakanlık, Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırladığı video klibi sanal medya hesabından paylaştı. Klipte, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının savaş meydanlarındaki görüntüleri ile Mehmetçik'in katıldığı operasyonlara ait görüntüler yer aldı.

Kliple birlikte paylaşılan mesajda ise "Bir millet, yüreğindeki bağımsızlık ateşiyle tarih yazdı! Biz, o ilk adımı atanların bugünkü sarsılmaz iradesiyiz. Mavi Vatan'da, Gök Vatan'da, geçit vermez dağların zirvesinde, Cumhuriyet'in aşılmaz kalesiyiz! Bizlere Cumhuriyet'i armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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