MSB'de sürpriz buluşma! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede Bakan Fidan ve Kalın'ın geçtiğimiz günlerde ABD'ye yaptığı ziyaretlerde ele alınan konuların gündeme geldiği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.
BAKAN GÜLER KAPIDA AYRI AYRI KARŞILADI
Milli Savunma Bakanlığının paylaşımına göre, Bakan Güler, Fidan ve Kalın'ı bakanlığın girişinde ayrı ayrı karşıladı.
GÖRÜŞME BASINA KAPALI
Karşılamanın ardından Güler, Fidan ve Kalın basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Fidan ve İbrahim Kalın'ın geçtiğimiz günlerde ABD'ye yaptıkları ziyaretlerde ele alınan konuların masaya yatırıldığı öğrenildi.