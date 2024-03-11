MSB'de sürpriz buluşma! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

BAKAN GÜLER KAPIDA AYRI AYRI KARŞILADI

Milli Savunma Bakanlığının paylaşımına göre, Bakan Güler, Fidan ve Kalın'ı bakanlığın girişinde ayrı ayrı karşıladı.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI

Karşılamanın ardından Güler, Fidan ve Kalın basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Fidan ve İbrahim Kalın'ın geçtiğimiz günlerde ABD'ye yaptıkları ziyaretlerde ele alınan konuların masaya yatırıldığı öğrenildi.