MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı (2)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmelerin sahada yakından takip edildiğini bildirdi.

???????Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İskenderun'daki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki askerin şehit olmasına ilişkin soruya "Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şu an için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır." yanıtını verdi.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde gazdan etkilenerek 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili sorular üzerine Bakanlık kaynakları, "başlatılan idari tahkikat sürecinin önümüzdeki hafta tamamlanacağını" söyledi.

Bakan Güler'in, ABD Büyükelçisini kabulü

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack'ı kabulüne ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack, 28 Temmuz 2025 tarihinde Sayın Bakanımıza bir nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir. Görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunulmuş, savunma sanayii işbirliğinin derinleştirilmesi imkanları ele alınmıştır."

Suriye'deki son durum

Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine de Bakanlık kaynakları, şu bilgileri paylaştı:

"10 Mart 2025'te Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yıl sonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz. Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek, bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecektir."

(Bitti)