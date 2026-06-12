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MSB'den Bosna Hersek savaşı gazisine akülü tekerlekli sandalye desteği

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Milli Savunma Bakanlığı, Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından 1992-1995 savaşı gazisine akülü tekerlekli sandalye desteği verildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından, Bosna Hersek savaşı gazisine akülü tekerlekli sandalye desteği sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında, Zavidovici bölgesinde ikamet eden 1992-1995 Bosna-Hersek savaşı gazisine akülü tekerlekli sandalye desteği sağlandı. Dostluk, dayanışma ve vefa anlayışıyla." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, tekerlekli sandalyenin teslimine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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